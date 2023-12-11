«Несут колоссальные убытки»: как развивается ситуация с украинскими перевозчиками на границе Венгрии, Польши и Словакии
В Венгрии дальнобойщики анонсировали начало протестов на границе с Украиной
- Legion-Media
- © Dominika Zarzycka/Sipa USA
В Венгрии 11 декабря дальнобойщики планируют начать протесты на границе с Украиной из-за льгот ЕС для украинских перевозчиков, заявил глава Ассоциации венгерских автомобильных перевозчиков (MKFE) Тивадара Арваи.
«Из-за появления украинских перевозчиков на рынке ЕС несколько сот венгерских предприятий оказались на грани разорения», — отметил руководитель MKFE, слова которого приводит РИА Новости.
Он уточнил, что пробег украинских грузовиков по дорогам республики увеличился на 30%, а для венгерского транспорта этот показатель, напротив, снизился на 4%.
«Об этом говорят поляки и словаки, но то же самое стоит и за начинающимися в понедельник венгерскими протестами», — пояснил Арваи.
Впрочем, местные перевозчики пообещали не блокировать движение грузовиков на границе с Украиной в ходе протестов, намеченных на 11 декабря, заявил представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телеканала «Рада». По словам Демченко, его ведомство взаимодействует «с венгерскими коллегами», которые сообщили, что демонстрации могут начаться около 11:00 по местному времени (12:00 мск). Однако, по данным представителя Госпогранслужбы Украины, на пограничном пункте «Захонь — Чоп» уже сейчас скопилось порядка 1 тыс. транспортных средств, которые ожидают своей очереди, чтобы проехать через границу.
По словам Демченко, не урегулирована ситуация и в Польше — там на границе с Украиной стоит уже более 3 тыс. машин, а переговоры с активистами проблему не решили. Как сообщил представитель украинской Госпогранслужбы, блокируются по-прежнему все четыре направления.
Не удалось пока полностью найти выход из аналогичной ситуации и в соседней Словакии. Несмотря на то что 5 декабря в Союзе автоперевозчиков республики заявили о приостановке забастовки на КПП на границе с Украиной, там также подчеркнули, что остаются «в предзабастовочной готовности».
Как говорится в заявлении словацких перевозчиков, их союз сначала выразил свой протест часовой блокадой КПП, а затем и четырёхдневной, чтобы «поддержать требования к ЕС», продемонстрировать недовольство бездействием правительства и последствиями для словацкого рынка. Как подчеркнули активисты, Евросоюз «должен бы вспомнить», что государства-члены имеют не только обязанности, но и права, как и граждане этих стран.
Нечестная конкуренция
Напомним, ситуация начала обостряться после того, как в середине ноября стартовала акция протеста польских перевозчиков, которые заблокировали КПП на границе Польши и Украины, не давая возможности грузовым автомобилям из соседней республики пересечь границу. Протестующие требуют аннулировать льготы на транспортировку грузов в ЕС для перевозчиков с Украины, которые были предоставлены им летом прошлого года. С точки зрения польских активистов, украинские водители пользуются схемами нечестной конкуренции и лишают их прибыли.
В Еврокомиссии признали, что причиной протеста польских перевозчиков стало соглашение Киева и Брюсселя по транспорту, которое ликвидировало квоты для украинских дальнобойщиков на беспрепятственный въезд в ЕС и перемещение по союзу.
- Еврокомиссия
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В свою очередь, в Киеве заявили, что польские активисты, блокируя КПП на украинской границе, воспользовались уязвимостью экономики Украины, которая стала заложником ситуации и несёт миллиардные потери. С таким утверждением выступила украинский вице-премьер Ирина Верещук, которая также указала, что всё это происходит в тот момент, когда страна очень уязвима и считает каждую гривну на армию и социальные выплаты.
После этого стало известно, что Украина начала вывозить на контрейлерных поездах фуры, заблокированные на границе, в объезд протестующих поляков. АО «Укрзализныця» публикует кадры погрузки первой партии грузовиков — 13 тягачей с полуприцепами. Поезд ходит между Скниловом (Украина) и Славкувом (Польша). Планируются рейсы и в обратном направлении.
Вслед за польскими активистами к блокировке украинских фур на границе с Украиной присоединились и словацкие перевозчики. Власти Словакии позднее заявили, что добились от активистов обещания «не слишком нарушать жизнь населения Восточной Словакии» во время протестов.
Венгрия стала последней из трёх стран ЕС, в которых активисты приняли решение бойкотировать КПП на границе с Украиной.
На пути эскалации
С точки зрения аналитиков, ситуация на границе Польши, Словакии и Венгрии с Украиной действительно далека от урегулирования, поскольку проблема дальнобойщиков из этих стран так и осталась нерешённой.
«По-прежнему получается, что украинские перевозчики залезают в карман поляков, венгров и словаков. Ведь преференции для дальнобойщиков Украины — это фактически перераспределение средств за счёт их коллег из этих стран. Разумеется, это экономически невыгодно и полякам, и венграм, и словакам. Я даже несколько удивляюсь, почему так долго именно венгерские перевозчики терпели сложившееся положение. По всей видимости, это связано с тем, что бизнес с перевозками грузов в несколько меньшей степени актуален для венгров по сравнению с поляками. В Польше же это массовая профессия», — пояснил в беседе с RT главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.
По его словам, власти трёх стран ЕС не могут контролировать ситуацию на границе с Украиной, поскольку в первую очередь боятся «народного гнева».
«Дальнобойщики и фермеры, которые к ним присоединились, — это значительная часть населения Польши, Словакии и Венгрии. И эти люди точно не будут положительно относиться к своим властям, если эти власти в итоге променяют национальные интересы на интересы украинцев. Поэтому ситуация на границе и выходит из-под контроля», — пояснил Межевич.
Схожего мнения придерживается и старший научный сотрудник Центра сравнительных и политических исследований ИМЭМО РАН Александр Камкин. В комментарии RT он заметил, что правительства Польши, Словакии и Венгрии стараются соблюсти определённый баланс.
«С одной стороны, абсолютно потворствовать протестам власти этих стран не могут, поскольку Брюссель давит на них, чтобы они предпринимали решительные меры. Но и, с другой стороны, разгонять собственных граждан в угоду украинцам никто не собирается, поскольку первые — электорат правящих сил», — уточнил Камкин.
Он напомнил, что ЕС предоставил украинским перевозчикам преференции: возможность въезжать на территорию стран Евросоюза и перемещаться между государствами объединения, однако украинские водители злоупотребляли этой возможностью.
«Дальнобойщиков и примкнувших к ним фермеров в странах ЕС беспокоит в первую очередь экономический аспект. Венгрия присоединилась к бойкоту, поскольку её перевозчики также страдают от чрезмерной активности украинских водителей, хотя и меньше, чем дальнобойщики в Словакии и Польше, которые несут колоссальные убытки. Многие действительно оказались на грани разорения из-за льгот для Киева», — сказал Камкин.
- Украинские фуры в Польше на границе с Украиной
- AP
- © Karl Ritter
Николай Межевич прогнозирует, что, после того как в Брюсселе осознают окончательно, что местные власти не могут справиться с ситуацией, которая близится к гуманитарной катастрофе, там попытаются выработать специальные предложения для сторон.
«Вполне возможен компромиссный вариант под патронажем Брюсселя. Там могут предложить выровнять платежи за перевозки, скажем, в соотношении Киеву — 100%, а Польше, например 75%. Конечно, это будет сложно, потребуются переговоры», — рассуждает Межевич.
Впрочем, Александр Камкин сомневается, что Брюссель пойдёт на изменение правил пограничных перевозок для украинских дальнобойщиков.
«Брюссельские бюрократы крайне далеки от чаяний рядовых жителей европейских стран. Для них поддержка Украины является одним из «категорических императивов». Но если конфликт так и не будет урегулирован, это может привести даже к разобщению в ЕС и обострению отношений Украины с теми же Венгрией, Словакией и Польшей. И такой сценарий вполне возможен», — заключил эксперт.