«Несут колоссальные убытки»: как развивается ситуация с украинскими перевозчиками на границе Венгрии, Польши и Словакии

В понедельник, 11 декабря, венгерские перевозчики планируют начать забастовку на границе с Украиной из-за европейских льгот для украинских дальнобойщиков. Об этом сообщили в Ассоциации венгерских автомобильных перевозчиков, добавив, что из-за появления украинских водителей на рынке ЕС сотни предприятий республики «оказались на грани разорения». Не урегулирована ситуация и в Польше — там на границе с Украиной скопилось уже более 3 тыс. машин, а переговоры с активистами не дали результата. В Словакии также продолжаются волнения из-за привилегий, предоставленных украинским водителям. С точки зрения аналитиков, сложившуюся ситуацию мог бы урегулировать Брюссель, выработав некий компромиссный вариант. При этом текущий кризис вполне может привести к осложнению отношений как внутри самого ЕС, так и ряда его членов с украинской стороной, считают специалисты.

В Венгрии 11 декабря дальнобойщики планируют начать протесты на границе с Украиной из-за льгот ЕС для украинских перевозчиков, заявил глава Ассоциации венгерских автомобильных перевозчиков (MKFE) Тивадара Арваи.

«Из-за появления украинских перевозчиков на рынке ЕС несколько сот венгерских предприятий оказались на грани разорения», — отметил руководитель MKFE, слова которого приводит РИА Новости.

Он уточнил, что пробег украинских грузовиков по дорогам республики увеличился на 30%, а для венгерского транспорта этот показатель, напротив, снизился на 4%.

«Об этом говорят поляки и словаки, но то же самое стоит и за начинающимися в понедельник венгерскими протестами», — пояснил Арваи.

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Впрочем, местные перевозчики пообещали не блокировать движение грузовиков на границе с Украиной в ходе протестов, намеченных на 11 декабря, заявил представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телеканала «Рада». По словам Демченко, его ведомство взаимодействует «с венгерскими коллегами», которые сообщили, что демонстрации могут начаться около 11:00 по местному времени (12:00 мск). Однако, по данным представителя Госпогранслужбы Украины, на пограничном пункте «Захонь — Чоп» уже сейчас скопилось порядка 1 тыс. транспортных средств, которые ожидают своей очереди, чтобы проехать через границу.

По словам Демченко, не урегулирована ситуация и в Польше — там на границе с Украиной стоит уже более 3 тыс. машин, а переговоры с активистами проблему не решили. Как сообщил представитель украинской Госпогранслужбы, блокируются по-прежнему все четыре направления.

Не удалось пока полностью найти выход из аналогичной ситуации и в соседней Словакии. Несмотря на то что 5 декабря в Союзе автоперевозчиков республики заявили о приостановке забастовки на КПП на границе с Украиной, там также подчеркнули, что остаются «в предзабастовочной готовности».

Как говорится в заявлении словацких перевозчиков, их союз сначала выразил свой протест часовой блокадой КПП, а затем и четырёхдневной, чтобы «поддержать требования к ЕС», продемонстрировать недовольство бездействием правительства и последствиями для словацкого рынка. Как подчеркнули активисты, Евросоюз «должен бы вспомнить», что государства-члены имеют не только обязанности, но и права, как и граждане этих стран.

Нечестная конкуренция

Напомним, ситуация начала обостряться после того, как в середине ноября стартовала акция протеста польских перевозчиков, которые заблокировали КПП на границе Польши и Украины, не давая возможности грузовым автомобилям из соседней республики пересечь границу. Протестующие требуют аннулировать льготы на транспортировку грузов в ЕС для перевозчиков с Украины, которые были предоставлены им летом прошлого года. С точки зрения польских активистов, украинские водители пользуются схемами нечестной конкуренции и лишают их прибыли.

В Еврокомиссии признали, что причиной протеста польских перевозчиков стало соглашение Киева и Брюсселя по транспорту, которое ликвидировало квоты для украинских дальнобойщиков на беспрепятственный въезд в ЕС и перемещение по союзу.

Еврокомиссия

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В свою очередь, в Киеве заявили, что польские активисты, блокируя КПП на украинской границе, воспользовались уязвимостью экономики Украины, которая стала заложником ситуации и несёт миллиардные потери. С таким утверждением выступила украинский вице-премьер Ирина Верещук, которая также указала, что всё это происходит в тот момент, когда страна очень уязвима и считает каждую гривну на армию и социальные выплаты.

После этого стало известно, что Украина начала вывозить на контрейлерных поездах фуры, заблокированные на границе, в объезд протестующих поляков. АО «Укрзализныця» публикует кадры погрузки первой партии грузовиков — 13 тягачей с полуприцепами. Поезд ходит между Скниловом (Украина) и Славкувом (Польша). Планируются рейсы и в обратном направлении.

Вслед за польскими активистами к блокировке украинских фур на границе с Украиной присоединились и словацкие перевозчики. Власти Словакии позднее заявили, что добились от активистов обещания «не слишком нарушать жизнь населения Восточной Словакии» во время протестов.

Венгрия стала последней из трёх стран ЕС, в которых активисты приняли решение бойкотировать КПП на границе с Украиной.

На пути эскалации

С точки зрения аналитиков, ситуация на границе Польши, Словакии и Венгрии с Украиной действительно далека от урегулирования, поскольку проблема дальнобойщиков из этих стран так и осталась нерешённой.

«По-прежнему получается, что украинские перевозчики залезают в карман поляков, венгров и словаков. Ведь преференции для дальнобойщиков Украины — это фактически перераспределение средств за счёт их коллег из этих стран. Разумеется, это экономически невыгодно и полякам, и венграм, и словакам. Я даже несколько удивляюсь, почему так долго именно венгерские перевозчики терпели сложившееся положение. По всей видимости, это связано с тем, что бизнес с перевозками грузов в несколько меньшей степени актуален для венгров по сравнению с поляками. В Польше же это массовая профессия», — пояснил в беседе с RT главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.

По его словам, власти трёх стран ЕС не могут контролировать ситуацию на границе с Украиной, поскольку в первую очередь боятся «народного гнева».

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«Дальнобойщики и фермеры, которые к ним присоединились, — это значительная часть населения Польши, Словакии и Венгрии. И эти люди точно не будут положительно относиться к своим властям, если эти власти в итоге променяют национальные интересы на интересы украинцев. Поэтому ситуация на границе и выходит из-под контроля», — пояснил Межевич.

Схожего мнения придерживается и старший научный сотрудник Центра сравнительных и политических исследований ИМЭМО РАН Александр Камкин. В комментарии RT он заметил, что правительства Польши, Словакии и Венгрии стараются соблюсти определённый баланс.

«С одной стороны, абсолютно потворствовать протестам власти этих стран не могут, поскольку Брюссель давит на них, чтобы они предпринимали решительные меры. Но и, с другой стороны, разгонять собственных граждан в угоду украинцам никто не собирается, поскольку первые — электорат правящих сил», — уточнил Камкин.

Он напомнил, что ЕС предоставил украинским перевозчикам преференции: возможность въезжать на территорию стран Евросоюза и перемещаться между государствами объединения, однако украинские водители злоупотребляли этой возможностью.

«Дальнобойщиков и примкнувших к ним фермеров в странах ЕС беспокоит в первую очередь экономический аспект. Венгрия присоединилась к бойкоту, поскольку её перевозчики также страдают от чрезмерной активности украинских водителей, хотя и меньше, чем дальнобойщики в Словакии и Польше, которые несут колоссальные убытки. Многие действительно оказались на грани разорения из-за льгот для Киева», — сказал Камкин.

Украинские фуры в Польше на границе с Украиной

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Николай Межевич прогнозирует, что, после того как в Брюсселе осознают окончательно, что местные власти не могут справиться с ситуацией, которая близится к гуманитарной катастрофе, там попытаются выработать специальные предложения для сторон.

«Вполне возможен компромиссный вариант под патронажем Брюсселя. Там могут предложить выровнять платежи за перевозки, скажем, в соотношении Киеву — 100%, а Польше, например 75%. Конечно, это будет сложно, потребуются переговоры», — рассуждает Межевич.

Впрочем, Александр Камкин сомневается, что Брюссель пойдёт на изменение правил пограничных перевозок для украинских дальнобойщиков.