Власти Украины запретили свободный въезд и пребывание в пограничной зоне
- РИА Новости
По его словам, власти внесли изменения в постановление «О пограничном режиме» закона от 24 февраля 2023 года «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о защите государственной границы Украины».
Мельничук добавил, что Киев также определил порядок выдачи разрешений на въезд, пребывание, проживание, производство работ и пропуск в пограничную полосу.
Ранее сообщалось, что около 20 тыс. украинцев покинули страну, чтобы избежать мобилизации.