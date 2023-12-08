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Власти Украины запретили свободный въезд и пребывание в пограничной зоне

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Представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что кабмин страны запретил свободный въезд и пребывание лиц в пограничной зоне.
Власти Украины запретили свободный въезд и пребывание в пограничной зоне
  • РИА Новости

По его словам, власти внесли изменения в постановление «О пограничном режиме» закона от 24 февраля 2023 года «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о защите государственной границы Украины».

Мельничук добавил, что Киев также определил порядок выдачи разрешений на въезд, пребывание, проживание, производство работ и пропуск в пограничную полосу.

Ранее сообщалось, что около 20 тыс. украинцев покинули страну, чтобы избежать мобилизации.

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