Власти Украины запретили свободный въезд и пребывание в пограничной зоне

Представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что кабмин страны запретил свободный въезд и пребывание лиц в пограничной зоне.

По его словам, власти внесли изменения в постановление «О пограничном режиме» закона от 24 февраля 2023 года «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о защите государственной границы Украины».

Мельничук добавил, что Киев также определил порядок выдачи разрешений на въезд, пребывание, проживание, производство работ и пропуск в пограничную полосу.

Ранее сообщалось, что около 20 тыс. украинцев покинули страну, чтобы избежать мобилизации.