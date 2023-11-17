Исследование: около 20 тысяч мужчин незаконно покинули Украину

Около 20 тыс. украинцев покинули страну, чтобы избежать мобилизации, которую продолжает проводить Владимир Зеленский. Об этом свидетельствуют данные о незаконных пересечениях границ Румынии, Молдавии, Польши, Венгрии и Словакии.

Так, в период с февраля 2022 года по 31 августа 2023-го украинцы нелегально пересекали границу не только пешком, но и вплавь. Ещё 21 тыс. уклонистов украинские пограничники поймали, пишет BBC со ссылкой на собственное исследование.

В Минобороны Украины ранее отмечали, что сотни тысяч украинцев делают всё возможное, чтобы избежать мобилизации.

9 ноября Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на Украине до 14 февраля 2024 года.