Исследование: около 20 тысяч мужчин незаконно покинули Украину
- AP
Так, в период с февраля 2022 года по 31 августа 2023-го украинцы нелегально пересекали границу не только пешком, но и вплавь. Ещё 21 тыс. уклонистов украинские пограничники поймали, пишет BBC со ссылкой на собственное исследование.
В Минобороны Украины ранее отмечали, что сотни тысяч украинцев делают всё возможное, чтобы избежать мобилизации.
9 ноября Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на Украине до 14 февраля 2024 года.