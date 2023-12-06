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Вице-премьер Верещук: экономика Украины в заложниках у Польши из-за блокады КПП

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Польша, блокируя КПП на украинско-польской границе, воспользовалась уязвимостью экономики Украины, которая стала заложником ситуации.

Об этом в своём Telegram-канале заявила украинский вице-премьер Ирина Верещук.

По её словам, блокада на польской границе продолжается уже месяц, а экономика Украины несёт миллиардные потери.

«В заложники поляки захватили украинскую экономику», — сказала Верещук.

При этом она добавила, что происходит это в момент, когда Украина очень уязвима и считает каждую гривну на армию и социальные выплаты.

Ранее польские перевозчики на границе с Украиной пригрозили ужесточить акцию протеста.

Также прибалтийские послы выразили Польше демарш из-за блокады украинской границы.

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