Прибалтийские послы выразили Польше демарш из-за блокады украинской границы
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«В Варшаве состоялась встреча/демарш трёх послов стран Балтии в Министерстве инфраструктуры Польши», — сказала Кикас порталу государственного телерадиовещания ERR.
Она также отметила, что страны надеются, что решение по данному вопросу будет найдено в ближайшее время.
Ранее польские перевозчики, которые блокируют пункты пропуска на границе с Украиной, пригрозили ужесточить акцию протеста, если правительство не решит проблему до четверга.