Прибалтийские послы выразили Польше демарш из-за блокады украинской границы

Пресс-секретарь МИД Эстонии Брита Кикас заявила, что послы прибалтийских стран выразили властям Польши демарш из-за блокады границы с Украиной.

«В Варшаве состоялась встреча/демарш трёх послов стран Балтии в Министерстве инфраструктуры Польши», — сказала Кикас порталу государственного телерадиовещания ERR.

Она также отметила, что страны надеются, что решение по данному вопросу будет найдено в ближайшее время.

Ранее польские перевозчики, которые блокируют пункты пропуска на границе с Украиной, пригрозили ужесточить акцию протеста, если правительство не решит проблему до четверга.