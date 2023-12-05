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Прибалтийские послы выразили Польше демарш из-за блокады украинской границы

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Пресс-секретарь МИД Эстонии Брита Кикас заявила, что послы прибалтийских стран выразили властям Польши демарш из-за блокады границы с Украиной.
Прибалтийские послы выразили Польше демарш из-за блокады украинской границы
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

«В Варшаве состоялась встреча/демарш трёх послов стран Балтии в Министерстве инфраструктуры Польши», — сказала Кикас порталу государственного телерадиовещания ERR.

Она также отметила, что страны надеются, что решение по данному вопросу будет найдено в ближайшее время.

Ранее польские перевозчики, которые блокируют пункты пропуска на границе с Украиной, пригрозили ужесточить акцию протеста, если правительство не решит проблему до четверга.

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