Польские перевозчики на границе с Украиной пригрозили ужесточить акцию протеста
- Gettyimages.ru
- © Anadolu
Об этом сказал представитель польского Комитета защиты перевозчиков и работодателей Томаш Борковский в эфире RMF.
Польские перевозчики протестуют против отмены разрешительной системы выполнения международных перевозок товаров, требуя вернуть систему разрешений для грузов с Украины.
«Мы пока не собираемся заканчивать блокирование, мы даём нашему правительству время до четверга, затем мы ужесточаем протест», — отметил он.
При этом он не рассказал, как именно ужесточатся акции протеста.
1 декабря представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что на украино-польской границе в очереди стоит 2,1 тыс. грузовиков.