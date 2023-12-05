Польские перевозчики на границе с Украиной пригрозили ужесточить акцию протеста

Польские перевозчики, которые блокируют пункты пропуска на границе с Украиной, пригрозили ужесточить акцию протеста, если правительство не решит проблему до четверга.

Об этом сказал представитель польского Комитета защиты перевозчиков и работодателей Томаш Борковский в эфире RMF.

Польские перевозчики протестуют против отмены разрешительной системы выполнения международных перевозок товаров, требуя вернуть систему разрешений для грузов с Украины.

«Мы пока не собираемся заканчивать блокирование, мы даём нашему правительству время до четверга, затем мы ужесточаем протест», — отметил он.

При этом он не рассказал, как именно ужесточатся акции протеста.

1 декабря представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что на украино-польской границе в очереди стоит 2,1 тыс. грузовиков.