Орбан назвал Украину одной из самых коррумпированных стран мира

Утверждение, что Киев выполнил условия для вступления в Евросоюз, не соответствует действительности — Украина остаётся одной из самых коррумпированных стран мира, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

AP

© Omar Havana

В интервью журналу Le Point венгерский премьер заявил, что страны — члены ЕС не должны начинать переговоры о вступлении Украины. «Отчёт о выполнении условий неверен, Украина — одна из самых коррумпированных стран мира», — заявил Орбан. Ранее немецкие журналисты высказали мнение, согласно которому Орбан может повлиять на оказание ЕС помощи Украине. В октябре Владимир Зеленский потребовал от украинских журналистов не поднимать в СМИ тему коррупции, пока продолжаются боевые действия.