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Орбан назвал Украину одной из самых коррумпированных стран мира

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Утверждение, что Киев выполнил условия для вступления в Евросоюз, не соответствует действительности — Украина остаётся одной из самых коррумпированных стран мира, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Орбан назвал Украину одной из самых коррумпированных стран мира
  • AP
  • © Omar Havana

В интервью журналу Le Point венгерский премьер заявил, что страны — члены ЕС не должны начинать переговоры о вступлении Украины.

«Отчёт о выполнении условий неверен, Украина — одна из самых коррумпированных стран мира», — заявил Орбан.

Ранее немецкие журналисты высказали мнение, согласно которому Орбан может повлиять на оказание ЕС помощи Украине.

В октябре Владимир Зеленский потребовал от украинских журналистов не поднимать в СМИ тему коррупции, пока продолжаются боевые действия.

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