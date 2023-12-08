Орбан назвал Украину одной из самых коррумпированных стран мира
- AP
- © Omar Havana
В интервью журналу Le Point венгерский премьер заявил, что страны — члены ЕС не должны начинать переговоры о вступлении Украины.
«Отчёт о выполнении условий неверен, Украина — одна из самых коррумпированных стран мира», — заявил Орбан.
Ранее немецкие журналисты высказали мнение, согласно которому Орбан может повлиять на оказание ЕС помощи Украине.
В октябре Владимир Зеленский потребовал от украинских журналистов не поднимать в СМИ тему коррупции, пока продолжаются боевые действия.