Владимир Зеленский потребовал от украинских журналистов не поднимать в СМИ тему коррупции, пока продолжаются боевые действия.

«Он сказал: молчите до победы», — заявила главред ZN.UA Юлия Мостовая.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее напомнил Украине о важности борьбы с коррупцией на пути в альянс, несмотря на конфликт.

В стране произошла целая череда коррупционных скандалов, в частности закупка курток для ВСУ по завышенной цене и получение взятки членом военной врачебной комиссии Деснянского территориального центра комплектования и т. д. Глава украинского Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк прямо заявила, что коррупция на Украине приводит к гибели солдат ВСУ.

Вместе с этим даже поддерживающие Украину страны Запада неоднократно указывали на коррумпированность украинских властей. Киев призывали вести борьбу с коррупцией глава МИД Германии Анналена Бербок, президент Литвы Гитанас Науседа, президент Польши Анджей Дуда, а депутат Верховной рады Ярослав Железняк и вовсе заявил, что украинские власти из-за принятия закона о временном бюджете США получили от Вашингтона предупреждение, чтобы в стране в течение 45 дней отсутствовали коррупционные скандалы.

При этом Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы распространяет недостоверные данные о коррупции на Украине.