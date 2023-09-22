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Дуда: Украина должна своими силами победить коррупцию для вступления в Евросоюз

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Перед Украиной стоит много условий для вступления в Евросоюз, прежде всего она должна победить коррупцию своими силами, заявил президент Польши Анджей Дуда на экономическом форуме Common Future.
Дуда: Украина должна своими силами победить коррупцию для вступления в Евросоюз
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«Украина должна собственными силами справиться с постсоветским наследием. Она должна победить коррупцию. Мы в Польше знаем, что это значит. Ввести транспарантный механизм в администрации и в экономике, обеспечить соблюдение закона, ввести климатическое регулирование», — сказал политик.

Одним словом, Киев должен добиться «множества очень важных и очень трудных изменений», подчеркнул Дуда, слова которого приводит РИА Новости.

В начале августа Financial Times писала, что принятие Украины в Евросоюз станет тяжёлым бременем для ЕС в финансовом плане, это ставит под вопрос будущее европейского проекта.

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