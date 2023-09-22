Дуда: Украина должна своими силами победить коррупцию для вступления в Евросоюз

Перед Украиной стоит много условий для вступления в Евросоюз, прежде всего она должна победить коррупцию своими силами, заявил президент Польши Анджей Дуда на экономическом форуме Common Future.

«Украина должна собственными силами справиться с постсоветским наследием. Она должна победить коррупцию. Мы в Польше знаем, что это значит. Ввести транспарантный механизм в администрации и в экономике, обеспечить соблюдение закона, ввести климатическое регулирование», — сказал политик.

Одним словом, Киев должен добиться «множества очень важных и очень трудных изменений», подчеркнул Дуда, слова которого приводит РИА Новости.

В начале августа Financial Times писала, что принятие Украины в Евросоюз станет тяжёлым бременем для ЕС в финансовом плане, это ставит под вопрос будущее европейского проекта.