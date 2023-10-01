На Украине сообщили о предупреждении от США по поводу коррупционных скандалов
- РИА Новости
Об этом рассказал депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале.
По его словам, у Вашингтона имеется главная публичная претензия — это коррупция. Железняк считает, что такое обвинение в адрес Киева «не очень справедливо».
«Но с этим надо было дискутировать до того, как проблема приобрела такой масштаб. Сейчас уже как есть. Поэтому эти 45 дней, да и всё время, нужно пройти без всякого крупного коррупционного скандала. О чём, насколько я слышал, нашим прямо во время визита и сказали», — сообщил депутат.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок призвала власти Украины усилить борьбу с коррупцией.