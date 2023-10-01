На Украине сообщили о предупреждении от США по поводу коррупционных скандалов

Украинские власти из-за принятия закона о временном бюджете США получили от Вашингтона предупреждение, чтобы в стране в течение 45 дней отсутствовали коррупционные скандалы.

Об этом рассказал депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале.

По его словам, у Вашингтона имеется главная публичная претензия — это коррупция. Железняк считает, что такое обвинение в адрес Киева «не очень справедливо».

«Но с этим надо было дискутировать до того, как проблема приобрела такой масштаб. Сейчас уже как есть. Поэтому эти 45 дней, да и всё время, нужно пройти без всякого крупного коррупционного скандала. О чём, насколько я слышал, нашим прямо во время визита и сказали», — сообщил депутат.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок призвала власти Украины усилить борьбу с коррупцией.