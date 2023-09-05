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Президент Литвы Науседа: коррупция на Украине тормозит поставки Киеву оружия

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Президент Литвы Гитанас Науседа выразил мнение, что коррупционные скандалы на Украине тормозят поставки Киеву западного оружия.
Президент Литвы Науседа: коррупция на Украине тормозит поставки Киеву оружия
  • AFP
  • © JOHN THYS

Об этом сообщает Sputnik Литва.

«Это очень важная причина», — заявил он.

Науседа пояснил, что демократические западные страны «должны учитывать настроение своих обществ и мнение своих избирателей».

«Представьте себе, что избиратели в той или иной стране видят, что в стране, куда направляется помощь, происходят очень громкие коррупционные скандалы», — отметил он.

Ранее издание «СТРАНА.ua» писало, что СБУ начала проведение более 20 обысков в ряде регионов Украины в рамках расследования коррупции на восстановлении энергетической инфраструктуры Украины.

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