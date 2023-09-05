Президент Литвы Науседа: коррупция на Украине тормозит поставки Киеву оружия

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил мнение, что коррупционные скандалы на Украине тормозят поставки Киеву западного оружия.

Об этом сообщает Sputnik Литва.

«Это очень важная причина», — заявил он.

Науседа пояснил, что демократические западные страны «должны учитывать настроение своих обществ и мнение своих избирателей».

«Представьте себе, что избиратели в той или иной стране видят, что в стране, куда направляется помощь, происходят очень громкие коррупционные скандалы», — отметил он.

Ранее издание «СТРАНА.ua» писало, что СБУ начала проведение более 20 обысков в ряде регионов Украины в рамках расследования коррупции на восстановлении энергетической инфраструктуры Украины.