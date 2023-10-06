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Зеленский обвинил Россию и Юнкера во лжи о коррупции на Украине

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Владимир Зеленский заявил, что Россия якобы распространяет недостоверные данные о коррупции на Украине.
Зеленский обвинил Россию и Юнкера во лжи о коррупции на Украине
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «СТРАНА.ua».

«Прежде всего, это известный российский нарратив о коррупции. Они понимают, что не могут расколоть общее единство Европы и поддержку Украины», — сказал он.

По его словам, на Украине «ни один доллар не был украден у наших партнёров» и вместе с этим сразу же оговорился, что люди и случаи бывают разные.

Вместе с этим он обвинил бывшего главу Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера в распространении российской пропаганды за то, что тот ранее заявил о глубокой коррумпированности Киева.

Ранее на Украине произошла целая череда коррупционных скандалов, в частности закупка курток для ВСУ по завышенной цене и получение взятки членом военной врачебной комиссии Деснянского территориального центра комплектования и т.д. Глава украинского Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк прямо заявила, что коррупция на Украине приводит к гибели солдат ВСУ.

Вместе с этим даже поддерживающие Украину страны Запада неоднократно указывали на коррумпированность украинских властей. Киев призывали вести борьбу с коррупцией глава МИД Германии Анналена Бербок, президент Литвы Гитанас Науседапрезидент Польши Анджей Дуда, а депутат Верховной рады Ярослав Железняк и вовсе заявил, что украинские власти из-за принятия закона о временном бюджете США получили от Вашингтона предупреждение, чтобы в стране в течение 45 дней отсутствовали коррупционные скандалы.

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