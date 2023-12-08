Zeit: Орбан может повлиять на оказание ЕС помощи Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может повлиять на оказание Евросоюзом помощи Украине.

С таким заявлением выступил обозреватель немецкой газеты Zeit Ульрих Ладурнер.

По его словам, Орбан поддерживает прекрасные отношения с президентом России Владимиром Путиным и считает, что политика ЕС в отношении Украины является «фундаментальной ошибкой».

«Орбан не просто игрок. Он — человек, который хочет изменить ЕС», — сказал журналист.

Ранее Орбан призвал Евросоюз не пытаться начинать переговоры о членстве Украины.

Также венгерский госсекретарь, отвечающий за международные связи и коммуникацию, Золтан Ковач заявил, что Венгрия не желает участвовать во внутриполитических разборках Украины.