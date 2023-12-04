Орбан призвал Евросоюз не пытаться начинать переговоры о членстве Украины

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан призывает Евросоюз не пытаться начинать переговоры о членстве Украины на грядущем саммите в Брюсселе. Об этом, как сообщает Bloomberg, правительство Венгрии попросило в письме, адресованном главе Евросовета Шарлю Мишелю.

«Учитывая текущий уровень политической и технической подготовки, эти ожидания необоснованны», — считает Орбан.

Он подчеркнул, что Евросовет не может принимать важные решения по Украине, пока ЕС не достигнет согласия в этом.

Американская газета Politico ранее писала, что Орбан может обрушить надежды лидеров ЕС на дальнейшую поддержку Киева.

Сам Орбан выступил с предложением использовать средства для финансирования Украины не из бюджета Европейского союза, а из отдельного фонда. Он также считает, что ЕС следует вернуться к вопросу о присоединении Украины к Европейскому союзу через пять — десять лет.

Сейчас же переговоры о вступлении Украины в Европейский союз начинать не следует, уверен он.