Орбан предложил давать деньги Украине не из бюджета ЕС, а из отдельного фонда

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с предложением использовать средства для финансирования Украины не из бюджета Европейского союза, а из отдельного фонда.

Об этом венгерский премьер сказал в эфире радиостанции Kossuth.

Как отметил Орбан, ЕС «вагонами отправляет деньги Украине», несмотря на собственные экономические проблемы.

«Если мы хотим дать деньги Украине, давайте создадим особый денежный фонд на основе межправительственных соглашений», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что в этот фонд каждый член ЕС будет добавлять столько денег, сколько посчитает нужным.

Ранее Орбан заявил, что переговоры о вступлении Украины в Европейский союз сейчас начинать не следует.