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Орбан заявил, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начинать не следует

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что переговоры о вступлении Украины в Европейский союз начинать не следует.
Орбан заявил, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начинать не следует
  • AP
  • © Virginia Mayo

Об этом венгерский премьер сказал в эфире радиостанции Kossuth.

«Переговоры о вступлении Украины в ЕС не должны начинаться», — цитирует его ТАСС.

По словам Орбана, предложение Еврокомиссии начать переговоры о членстве Украины не совпадает с интересами многих стран ЕС.

Он добавил, что если вопрос о присоединении Украины будет поставлен на повестку предстоящего саммита ЕС, то его участникам не удастся договориться.

Ранее Орбан заявил, что власти страны даже не желают обсуждать с Евросоюзом вопрос присоединения Украины к сообществу, Будапешт не уступит давлению Брюсселя.

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