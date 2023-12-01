Politico: Орбан может обрушить надежды лидеров ЕС на дальнейшую поддержку Киева
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- © Zheng Huansong/XinHua
Как считают авторы, в середине декабря на саммите ЕС назревает политический кризис, так как странам блока придётся принять историческое решение о том, принимать ли Украину в клуб 27 стран и бросить ли ей «спасательный круг» в виде €50 млрд.
Предполагается, что встреча лидеров ЕС должна стать сигналом для США о том, что Евросоюз полностью привержен Украине, пишет газета.
Эти надежды могут обрушиться из-за Орбана — «сильного человека, который поддерживает отношения с президентом России Владимиром Путиным», утверждает издание.
«Это доставляет лидерам ЕС огромную головную боль», — продолжают журналисты.
Сам Орбан выступил с предложением использовать средства для финансирования Украины не из бюджета Европейского союза, а из отдельного фонда. Он также считает, что ЕС следует вернуться к вопросу о присоединении Украины к Европейскому союзу через пять — десять лет.
Сейчас же переговоры о вступлении Украины в Европейский союз начинать не следует, уверен он.