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Politico: Орбан может обрушить надежды лидеров ЕС на дальнейшую поддержку Киева

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Венгрия подталкивает Европейский союз к «краю пропасти» из-за «враждебности» премьер-министра Виктора Орбана к Украине, пишут журналисты американской газеты Politico.
Politico: Орбан может обрушить надежды лидеров ЕС на дальнейшую поддержку Киева
  • globallookpress.com
  • © Zheng Huansong/XinHua

Как считают авторы, в середине декабря на саммите ЕС назревает политический кризис, так как странам блока придётся принять историческое решение о том, принимать ли Украину в клуб 27 стран и бросить ли ей «спасательный круг» в виде €50 млрд.

Предполагается, что встреча лидеров ЕС должна стать сигналом для США о том, что Евросоюз полностью привержен Украине, пишет газета.

Эти надежды могут обрушиться из-за Орбана — «сильного человека, который поддерживает отношения с президентом России Владимиром Путиным», утверждает издание.

«Это доставляет лидерам ЕС огромную головную боль», — продолжают журналисты.

Сам Орбан выступил с предложением использовать средства для финансирования Украины не из бюджета Европейского союза, а из отдельного фонда. Он также считает, что ЕС следует вернуться к вопросу о присоединении Украины к Европейскому союзу через пять — десять лет.

Сейчас же переговоры о вступлении Украины в Европейский союз начинать не следует, уверен он.

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