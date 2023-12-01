Орбан предложил вернуться к вопросу вступления Украины в ЕС через 5—10 лет
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Об этом венгерский премьер сказал в эфире радиостанции Kossuth.
Орбан предложил ЕС прежде всего заключить с Украиной договор о стратегическом партнёрстве, который займёт пять — десять лет.
«Дадим время на то, чтобы начать сотрудничество, и когда увидим, можем ли мы сотрудничать, поднимем вопрос о членстве, но это возможно лишь через много-много лет», — цитирует его РИА Новости.
По мнению венгерского премьера, ЕС уже совершил подобную ошибку, когда начал переговоры с Турцией о вступлении в объединение 20 лет назад, до конца не проработав это решение.
Ранее Орбан заявил, что переговоры о вступлении Украины в Европейский союз сейчас начинать не следует.