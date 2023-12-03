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Ковач: Венгрия не желает участвовать во внутриполитических разборках Украины

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Венгрия не желает участвовать во внутриполитических разборках Украины, которые лишний раз доказывают, что страна не готова ко вступлению в Евросоюз.

Об этом в соцсети Х написал венгерский госсекретарь, отвечающий за международные связи и коммуникацию, Золтан Ковач.

«Венгрия не желает помогать во внутриполитических разборках... Зеленского», — говорится в сообщении.

Ранее СБУ рекомендовала Верховной раде не выпускать бывшего президента Петра Порошенко с Украины на встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Также в The Economist заявили, что Орбан и кандидат на пост главы правительства Нидерландов Герт Вилдерс не позволят Украине вступить в ЕС.

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