Economist: Орбан и Вилдерс не позволят Украине вступить в ЕС
Об этом пишет Economist.
По данным издания, запланированный на середину декабря саммит по вступлению Украины в ЕС должен был «пролить на Киев потоки денежных ливней» и гарантировать членство в союзе.
При этом отмечается, что Орбан и Вилдерс препятствуют достижению целей встречи.
Ранее в Politico отметили, что Орбан может обрушить надежды лидеров ЕС на дальнейшую поддержку Киева.
Также в Guardian заявили, что с вступлением Украины проблемы ЕС только усугубятся.