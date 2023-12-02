Economist: Орбан и Вилдерс не позволят Украине вступить в ЕС

Венгерский премьер Виктор Орбан и кандидат на пост главы правительства Нидерландов Герт Вилдерс не позволят Украине вступить в Евросоюз.

Об этом пишет Economist.

По данным издания, запланированный на середину декабря саммит по вступлению Украины в ЕС должен был «пролить на Киев потоки денежных ливней» и гарантировать членство в союзе.

При этом отмечается, что Орбан и Вилдерс препятствуют достижению целей встречи.

Ранее в Politico отметили, что Орбан может обрушить надежды лидеров ЕС на дальнейшую поддержку Киева.

Также в Guardian заявили, что с вступлением Украины проблемы ЕС только усугубятся.