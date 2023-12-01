Guardian: с вступлением Украины проблемы ЕС только усугубятся
По его словам, успех Партии свободы Герта Вилдерса на парламентских выборах в Нидерландах стал потрясением для Европы, которая стоит перед несколькими проблемами: «военная угроза» со стороны России, стагнация и неравенство экономик, миграция внутри Европы и из-за её пределов, влияние климатического кризиса на перестройку экономической и социальной жизни и ослабление национального государства.
При этом Украина находится «на передовой самой непосредственной из этих угроз», отмечает журналист.
В случае вступления Украины в ЕС финансовые затраты, связанные с восстановлением страны, а также серьёзное миграционное воздействие на западных соседей страны могут возыметь негативный эффект, считает обозреватель.
Перевод статьи приводит ИноТВ.