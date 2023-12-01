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Guardian: с вступлением Украины проблемы ЕС только усугубятся

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Проблемы Европейского союза после возможного вступления Украины только усугубятся, считает обозреватель The Guardian Мартин Кеттл.

По его словам, успех Партии свободы Герта Вилдерса на парламентских выборах в Нидерландах стал потрясением для Европы, которая стоит перед несколькими проблемами: «военная угроза» со стороны России, стагнация и неравенство экономик, миграция внутри Европы и из-за её пределов, влияние климатического кризиса на перестройку экономической и социальной жизни и ослабление национального государства.

При этом Украина находится «на передовой самой непосредственной из этих угроз», отмечает журналист.

В случае вступления Украины в ЕС финансовые затраты, связанные с восстановлением страны, а также серьёзное миграционное воздействие на западных соседей страны могут возыметь негативный эффект, считает обозреватель.

Перевод статьи приводит ИноТВ.

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