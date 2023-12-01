Guardian: с вступлением Украины проблемы ЕС только усугубятся

Проблемы Европейского союза после возможного вступления Украины только усугубятся, считает обозреватель The Guardian Мартин Кеттл.

По его словам, успех Партии свободы Герта Вилдерса на парламентских выборах в Нидерландах стал потрясением для Европы, которая стоит перед несколькими проблемами: «военная угроза» со стороны России, стагнация и неравенство экономик, миграция внутри Европы и из-за её пределов, влияние климатического кризиса на перестройку экономической и социальной жизни и ослабление национального государства.

При этом Украина находится «на передовой самой непосредственной из этих угроз», отмечает журналист.

В случае вступления Украины в ЕС финансовые затраты, связанные с восстановлением страны, а также серьёзное миграционное воздействие на западных соседей страны могут возыметь негативный эффект, считает обозреватель.

Перевод статьи приводит ИноТВ.