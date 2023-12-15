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Орбан заявил, что Венгрия наложила вето на выделение дополнительной помощи Киеву

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна наложила вето на выделение Евросоюзом помощи Украине в размере €50 млрд.

«Итог ночной смены (на саммите ЕС в Брюсселе. — RT): вето на дополнительные деньги Украине, вето на пересмотр многолетнего бюджета», — написал он в соцсети X (бывший Twitter).

Орбан подчеркнул, что страны вернутся к обсуждению данного вопроса на саммите ЕС в следующем году.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на советника премьера Венгрии по политическим вопросам Балажа Орбана сообщила, что Будапешт снимет вето на предоставление Европейским союзом помощи Украине, но её членство в ЕС остаётся красной линией для государства.

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