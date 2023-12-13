Bloomberg: Венгрия снимет вето на помощь Украине, если ЕС разморозит её средства

Венгрия снимет вето на предоставление Европейским союзом помощи Украине, но её членство в ЕС остаётся «красной линией» для Будапешта.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на советника премьера Венгрии по политическим вопросам Балажа Орбана.

Он отметил, что Будапешт готов снять вето на предоставление Украине помощи ЕС в обмен на разблокировку предназначенных ему средств из европейских фондов.

Орбан также сказал, что средства Евросоюза для Венгрии и средства для Украины — два отдельных вопроса, однако, если Европейский союз считает, что финансирование Киева должно производиться из бюджета ЕС, «два вопроса становятся взаимосвязанными».

Он добавил, что членство Украины в Евросоюзе всё еще является «красной линией» для Венгрии.

Ранее газета Financial Times сообщила, что страны Евросоюза рассматривают возможности выделения Украине финансовой помощи в обход общего бюджета объединения из-за позиции Венгрии.

11 декабря глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что провёл встречу с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, в ходе которой донёс до него позицию Венгрии относительно вступления Украины в Европейский союз.