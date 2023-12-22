Focus: отказ Украины от транзита российского газа вызовет большие проблемы в ЕС

Отказ Украины от транзита газа из России приведёт к тяжёлым экономическим последствиям для Евросоюза. Об этом сообщило немецкое издание Focus

«Украина не хочет отправлять российский газ в Европу с 2025 года», — говорится в заявлении.

Автор статьи утверждает, что энергетический рынок ЕС взаимосвязан, стоимость газа может сильно вырасти для европейских потребителей.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Украина не будет продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года. Об этом заявил глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов.

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с RT заявил, что отсутствие контракта с «Нафтогазом» не означает прекращение транзита газа.