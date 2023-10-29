Аналитик: отсутствие контракта с «Нафтогазом» не означает прекращение транзита

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что «Нафтогаз» не будет продлевать договор о транзите газа из России.

Как указал аналитик, такого рода заявление делается не первый раз.

«Безусловно, в текущей обстановке это, скорее всего, приведёт к тому, что произойдёт очередной скачок газовых котировок на европейских биржах... Но такого рода всплески происходят на фоне различного рода тревожных новостей и столь же быстро заканчиваются. После чего котировки возвращаются в более-менее адекватное состояние», — рассказал Фролов.

Он напомнил, что «Газпром» подписал контракт с двумя украинскими компаниями и «Нафтогаз» «далеко не главная в этом контракте».

«Главной компанией является Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ). Она занимается управлением газотранспортной системой и обеспечивает транзит российского газа по территории Украины. «Нафтогаз», по сути, является некой «прокладкой» между ОГТСУ и российской стороной. То есть присутствие «Нафтогаза», как стороны контракта, необязательно», — отметил собеседник RT.

По словам аналитика, данное заявление украинской компании не означает прекращение транзита через страну.

«Украинская сторона ещё в 2019 году хотела перейти с контрактной системы взаимоотношений в области транзита газа на аукционную. Это система, при которой оператор газотранспортной системы страны проводит аукционы, где выставляет свои мощности на определённый период времени. На эти аукционы приходят поставщики энергоресурсов. Они платят за точку входа и точку выхода из энергосистемы после прохождения аукционных процедур. Поэтому отсутствие контракта в будущем не означает прекращение транзита», — заключил Фролов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Украина не будет продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года. Об этом заявил глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов.