«Ничего не гарантирует киевскому режиму»: почему в Брюсселе решили начать переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз

В ЕС приняли решение инициировать переговоры с Киевом об условиях принятия Украины в союз. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что такой шаг носит стратегический характер. По её словам, она гордится, что в ЕС «сдержали свои обещания». При этом в Брюсселе воздержались от того, чтобы назвать сроки и условия возможного членства Украины. В свою очередь, в Госдепе США назвали постановление «историческим моментом для Европы и трансатлантического партнёрства». В Москве же обратили внимание, что переговоры Украины о присоединении к ЕС могут длиться «годами и десятилетиями». Эксперты, в свою очередь, считают инициативу Евросоюза «утешительным призом», призванным завуалировать отсутствие конкретных решений по украинскому вопросу.

Решение инициировать переговоры с Киевом об условиях принятия Украины в ЕС носит стратегический характер, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Стратегическое решение и день, которые навсегда останутся в истории нашего союза (Евросоюза. — RT). Мы гордимся тем, что сдержали свои обещания, и рады за наших партнёров», — написала она в соцсети X.

Со своей стороны, глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал решение о начале переговоров с Киевом «историческим шагом к укреплению европейской семьи». Ранее он отметил, что Украина остаётся «приоритетом номер один» Евросоюза, который «по-прежнему твёрдо стоит на её стороне».

О решении начать диалог с Киевом по его присоединению к ЕС говорится в заявлении по итогам саммита стран объединения в Брюсселе. В документе также отмечается, что как будущие государства — члены, так и Евросоюз «должны быть готовы к процедуре вступления».

«Работа в обоих направлениях должна вестись параллельно. Странам, желающим стать частью ЕС, необходимо нарастить усилия по проведению реформ, в частности в области верховенства права, в соответствии с принципами процесса вступления, основанными на заслугах, и при содействии ЕС. В то же время Евросоюз должен подготовить необходимые внутренние наработки и реформы, определив долгосрочные цели ЕС и способы их достижения, а также решив ключевые вопросы, связанные с приоритетами, стратегиями и дееспособностью. Это сделает Евросоюз сильнее и укрепит суверенитет Европы», — отмечается в сообщении.

Как считает глава Евросовета Шарль Мишель, ЕС «послал очень сильный сигнал европейским и украинским гражданам».

Впрочем, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо прояснил, что решение «не даёт никаких гарантий» по срокам. Чтобы присоединиться к союзу, украинской стороне потребуется приложить «серьёзные усилия», которые займут годы, указал Орпо.

В свою очередь, в США приветствовали решение начать переговоры о вступлении Украины в ЕС, подчеркнув, что это «исторический момент для Европы и трансатлантического партнёрства».

«США по-прежнему решительно поддерживают процесс расширения ЕС, и мы с нетерпением ждём возможности поддержать кандидатов и потенциальных кандидатов на вступление в Евросоюз, которые продолжают проводить важнейшие реформы на пути к членству в ЕС. В этот поворотный для трансатлантического сообщества момент мы призываем эти государства воспользоваться возможностью, чтобы полностью реализовать свой демократический и экономический потенциал и обеспечить себе будущее в Европе», — говорится в заявлении Госдепа.

Саммит ЕС в Брюсселе

AFP

© Miguel MEDINA

Впоследствии и в Москве прокомментировали решение Брюсселя относительно возможного членства Украины в союзе. Как заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у Евросоюза «всегда были достаточно жёсткие критерии для вступления», и Украина им не соответствует, как и Молдавия. С последней Брюссель также готов начать диалог о присоединении.

«Переговоры о вступлении в ЕС могут длиться годами и десятилетиями», — напомнил Песков.

Как сообщили, в свою очередь, в Киеве, начало контактов с Еврокомиссией по шагам для включения Украины в ЕС запланировано на 18 декабря.

«Уникальная практика» Брюсселя

Однако европейские устремления киевского режима находят понимание далеко не у всех стран ЕС. Так, против запуска переговоров по членству Украины ранее выступили Венгрия и Словакия, а во время принятия соответствующего решения венгерский премьер-министр Виктор Орбан и вовсе покинул зал заседаний. Об этом сообщил политический советник и однофамилец главы венгерского правительства Балаж Орбан.

«Позиция Венгрии ясна и неизменна: мы не считаем Украину готовой к переговорам с Европейским союзом. Поэтому мы предлагали не начинать переговоры. Однако 26 государств — членов Евросоюза считают иначе, именно поэтому после дебатов, продолжавшихся нескольких часов, Венгрия решила покинуть зал заседаний и не принимать участия в голосовании, чтобы не препятствовать принятию решения и не брать на себя ответственность за это неправильное решение», — цитирует советника ТАСС.

Как пояснил позднее сам Виктор Орбан в эфире радио Kossuth, Будапешт не стал на данном этапе препятствовать Евросоюзу в решении вопроса о начале переговоров относительно вступления Украины в ЕС, поскольку у венгерского руководства будет возможность остановить этот процесс ещё примерно 75 раз. Венгрия не намерена расплачиваться за экономические последствия приёма Украины в ЕС, добавил он.

Премьер Венгрии Виктор Орбан

AP

© Virginia Mayo

По данным газеты Politico, которая ссылается на источники, канцлер Германии Олаф Шольц предложил премьер-министру Венгрии выйти за кофе после того, как диалог лидеров стран ЕС по началу переговоров о членстве Украины зашёл в тупик. По плану Шольца, это позволило бы остальным руководителям стран Евросоюза принять решение в пользу старта дискуссии, а Орбан смог бы потом сказать, что не голосовал «за», поясняет издание.

В Кремле же назвали подобные действия практикой в ЕС, когда там дожидаются, пока «кто-то выйдет за кофе», а после этого пытаются «протащить какие-то решения».

«Если это соответствует действительности, то это уникальная практика», — сказал Песков.

«Иллюзия движения к общей цели»

Эксперты, со своей стороны, называют решение начать переговоры о вступлении в ЕС «утешительным призом» для Киева.

«В Брюсселе продолжают кормить украинцев надеждами на евроинтеграцию, прекрасно понимая, что эта страна никогда не достигнет даже самой низкой планки принятых в Европе стандартов, а значит, можно будет на абсолютно законных основаниях отказать Киеву в членстве, сославшись на то, что он не провёл необходимые реформы. Очевидно, что в нынешнем военном положении с текущим уровнем коррупции, с отсутствием политической конкуренции, с установлением, по сути, военной диктатуры Украина не соответствует никаким стандартам ЕС», — рассказал в комментарии RT доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

Кроме того, по его словам, Брюссель обнадёживает украинцев насчёт евроинтеграции «очень расплывчато».

«Процесс тех же переговоров по вступлению не имеет конкретных сроков и условий. Достаточно лишь примера Турции, диалог с которой идёт с 2005 года, чтобы понять всю неопределённость ситуации. Киев таким образом попытались немного морально поддержать. И самое страшное для Украины то, что она в очередной раз примет на веру иллюзии счастливого будущего в составе дружной семьи европейских народов и будет платить за химеру — членство в ЕС — огромную цену: кровью, жизнью своих граждан, а в конечном итоге всё равно ничего не получится», — рассуждает Фельдман.

В свою очередь, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов также утверждает, что решение о старте переговоров по вступлению Украины в ЕС «ещё ничего не гарантирует киевскому режиму».

«Этот процесс подразумевает принятие дорожной карты и подписание не одного десятка согласованных на уровне ЕС документов, каждый из которых может ветировать та же Венгрия или Словакия, а также другие страны объединения», — пояснил Семибратов в разговоре с RT.

Однако, по его словам, отрабатывая эту тему в информационном пространстве, Брюссель пытается создать благоприятный фон на Украине, чтобы сгладить неудачи ВСУ на поле боя. Кроме того, Евросоюз вынужден учитывать инструкции из Вашингтона, говорит Семибратов.

«Конечно, для американцев был бы идеальным вариант, если бы Украина стала частью ЕС, и все траты за неё можно было бы повесить на европейцев. Но проблема в том, что уже сейчас в Евросоюзе нет единства по этому вопросу, более того, число противников вступления Украины в ЕС может резко возрасти на фоне экономических проблем в странах самого объединения», — констатировал Семибратов.

При этом, как подчеркнул в интервью RT член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов, в ЕС и США высокопарно говорят о решении начать переговоры с Украиной для вступления в Евросоюз, несмотря на то, что это ничего не даёт киевскому режиму.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский

AFP

© Anatolii STEPANOV

«На Западе пытаются прикрыть красивыми словами об историческом шаге отсутствие внятных и конкретных решений по украинскому вопросу. После неудавшегося контрнаступления ВСУ Западу нужно создать иллюзию движения к общей цели. Также надо замаскировать и то, что стратегия Запада об ослаблении России потерпела поражение, и теперь нужно каким-то образом выходить из этой ситуации, в данном случае, с помощью пафосных утверждений», — заключил Шаповалов.