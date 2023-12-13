Премьер Фицо: Словакия не будет мешать началу переговоров с Украиной о вступлении в ЕС
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Соответствующее заявление он сделал на встрече с депутатами. Его слова приводит РИА Новости.
«Мы не будем препятствовать решению Европейского союза начать переговоры с Украиной», — сказал Фицо.
При этом он добавил, что Киев не готов к открытию переговоров о вступлении в сообщество, это является политическим решением.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что Европейский союз совершит серьёзную ошибку, если начнёт переговоры с Украиной о членстве в объединении.