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Премьер Фицо: Словакия не будет мешать началу переговоров с Украиной о вступлении в ЕС

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика не будет препятствовать началу переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.
Премьер Фицо: Словакия не будет мешать началу переговоров с Украиной о вступлении в ЕС
  • AP
  • © Omar Havana

Соответствующее заявление он сделал на встрече с депутатами. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы не будем препятствовать решению Европейского союза начать переговоры с Украиной», — сказал Фицо.

При этом он добавил, что Киев не готов к открытию переговоров о вступлении в сообщество, это является политическим решением. 

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что Европейский союз совершит серьёзную ошибку, если начнёт переговоры с Украиной о членстве в объединении.

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