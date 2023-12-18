FT: ЕС может лишить Венгрию права голоса, чтобы выделить помощь Украине

Страны Европейского союза рассматривают возможность лишить Венгрию права голоса, чтобы заключить соглашение по выделению средств Украине.

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

По данным источников, ЕС может применить статью 7 Договора о Евросоюзе 2007 года, которая предполагает лишение права голоса одной из стран из-за нарушения европейского законодательства.

«Она может быть заблокирована другим государством-членом, но смена правительства в Польше означает, что у Венгрии больше нет гарантированного защитника», — говорится в публикации.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия наложила вето на выделение дополнительной помощи Украине.