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FT: ЕС может лишить Венгрию права голоса, чтобы выделить помощь Украине

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Страны Европейского союза рассматривают возможность лишить Венгрию права голоса, чтобы заключить соглашение по выделению средств Украине.
FT: ЕС может лишить Венгрию права голоса, чтобы выделить помощь Украине
  • Gettyimages.ru
  • © rarrarorro

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. 

По данным источников, ЕС может применить статью 7 Договора о Евросоюзе 2007 года, которая предполагает лишение права голоса одной из стран из-за нарушения европейского законодательства.

«Она может быть заблокирована другим государством-членом, но смена правительства в Польше означает, что у Венгрии больше нет гарантированного защитника», — говорится в публикации. 

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия наложила вето на выделение дополнительной помощи Украине.

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