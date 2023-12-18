FT: ЕС может лишить Венгрию права голоса, чтобы выделить помощь Украине
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Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
По данным источников, ЕС может применить статью 7 Договора о Евросоюзе 2007 года, которая предполагает лишение права голоса одной из стран из-за нарушения европейского законодательства.
«Она может быть заблокирована другим государством-членом, но смена правительства в Польше означает, что у Венгрии больше нет гарантированного защитника», — говорится в публикации.
Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия наложила вето на выделение дополнительной помощи Украине.