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Telegraph: Шольц раздражён ослаблением поддержки Украины со стороны ЕС

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Канцлер Германии Олаф Шольц возмущён тем, что страны Европейского союза оказывают слишком мало помощи Украине, сообщило издание The Telegraph.
Telegraph: Шольц раздражён ослаблением поддержки Украины со стороны ЕС
  • AP

«Шольц призвал европейских чиновников составить список запланированных поставок оружия Украине от каждой страны, чтобы оказать давление на союзников. Канцлер возмущён тем, что вклад других стран ЕС слишком мал», — говорится в статье.

Автор публикации отметил, что ФРГ всё больше разочаровывается во Франции, Испании и Италии из-за того, что власти этих стран недостаточно помогают Украине.

Подчёркивается, что Берлин стал вторым по величине международным спонсором Киева после Вашингтона.

Ранее глава Минфина Германии Кристиан Линднер заявил, что ФРГ оплачивает 50% всей помощи, которую Европейский союз предоставляет Украине.

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