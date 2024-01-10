Telegraph: Шольц раздражён ослаблением поддержки Украины со стороны ЕС

Канцлер Германии Олаф Шольц возмущён тем, что страны Европейского союза оказывают слишком мало помощи Украине, сообщило издание The Telegraph.

«Шольц призвал европейских чиновников составить список запланированных поставок оружия Украине от каждой страны, чтобы оказать давление на союзников. Канцлер возмущён тем, что вклад других стран ЕС слишком мал», — говорится в статье.

Автор публикации отметил, что ФРГ всё больше разочаровывается во Франции, Испании и Италии из-за того, что власти этих стран недостаточно помогают Украине.

Подчёркивается, что Берлин стал вторым по величине международным спонсором Киева после Вашингтона.

Ранее глава Минфина Германии Кристиан Линднер заявил, что ФРГ оплачивает 50% всей помощи, которую Европейский союз предоставляет Украине.