Telegraph: Шольц раздражён ослаблением поддержки Украины со стороны ЕС
- AP
«Шольц призвал европейских чиновников составить список запланированных поставок оружия Украине от каждой страны, чтобы оказать давление на союзников. Канцлер возмущён тем, что вклад других стран ЕС слишком мал», — говорится в статье.
Автор публикации отметил, что ФРГ всё больше разочаровывается во Франции, Испании и Италии из-за того, что власти этих стран недостаточно помогают Украине.
Подчёркивается, что Берлин стал вторым по величине международным спонсором Киева после Вашингтона.
Ранее глава Минфина Германии Кристиан Линднер заявил, что ФРГ оплачивает 50% всей помощи, которую Европейский союз предоставляет Украине.