Политик из ФРГ посоветовала Киеву отказ от территорий и НАТО для мира с Россией
Вагенкнехт посоветовала Киеву отказ от территорий и НАТО для мира с Россией
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Соответствующее заявление она сделала в эфире телеканала Tagesschau.
По её словам, во-первых, речь идёт об отказе от перспективы вступления Украины в Североатлантический альянс.
Во-вторых, для Киева «вероятны территориальные уступки», считает Вагенкнехт.
По её мнению, для Украины и Запада позиция на переговорах на сегодняшний день хуже, чем два года назад.
Также она заявила, что тезис о поставках оружия для улучшения переговорной позиции Киева не подтвердился и «вышло обратное».
Ранее страны — участницы Североатлантического альянса сообщили о своих планах предоставить Украине новую поддержку на миллиарды евро в 2024 году.