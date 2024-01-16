Политик из ФРГ посоветовала Киеву отказ от территорий и НАТО для мира с Россией

Германский политик Сара Вагенкнехт считает, что украинской стороне для начала мирных переговоров с Россией стоит пойти на уступки.

Соответствующее заявление она сделала в эфире телеканала Tagesschau.

По её словам, во-первых, речь идёт об отказе от перспективы вступления Украины в Североатлантический альянс.

Во-вторых, для Киева «вероятны территориальные уступки», считает Вагенкнехт.

По её мнению, для Украины и Запада позиция на переговорах на сегодняшний день хуже, чем два года назад.

Также она заявила, что тезис о поставках оружия для улучшения переговорной позиции Киева не подтвердился и «вышло обратное».

Ранее страны — участницы Североатлантического альянса сообщили о своих планах предоставить Украине новую поддержку на миллиарды евро в 2024 году.