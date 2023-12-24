Шесть европейских государств — Австрия, Венгрия, Мальта, Польша, Словакия и Хорватия — не присоединились к декларации о гарантиях безопасности для Украины. Об этом заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Андрей Сибига. Ранее киевский режим провёл переговоры с представителями более чем 30 государств по поводу долгосрочных обязательств в области безопасности, однако свои проекты соглашений передали только Франция, Италия, Германия и Великобритания. По мнению экспертов, в Европе наблюдается «эффект усталости» от конфликта на Украине, но пока открыто заявить об этом могут лишь единицы.

Шесть стран ЕС не присоединились к декларации о гарантиях безопасности для Украины. Как сообщил заместитель руководителя офиса главы киевского режима Андрей Сибига, речь идёт об Австрии, о Венгрии, Мальте, Польше, Словакии и Хорватии.

«Я думаю, что все эти государства имеют политическую волю стать сторонами декларации», — приводит его слова украинское издание «Страна».

Это заявление прозвучало после того, как 22 декабря глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак провёл совещание с представителями 32 стран и Евросоюза касательно гарантий безопасности Украине. По его словам, на встрече обсуждались летние договорённости. При этом свои проекты соглашений передали только четыре страны (Франция, Италия, Германия и Великобритания).

В июле на полях саммита НАТО страны «группы семи» приняли декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности для Украины. В документе говорилось, что каждая из стран G7 будет работать с Украиной над конкретными двусторонними долгосрочными обязательствами в области безопасности, которые будут направлены на обеспечение способности киевского режима защищать себя.

В эти договорённости входит: предоставление современной военной техники, поддержка дальнейшего развития ВПК Украины, обучение украинских военнослужащих, предоставление разведывательной информации, поддержки инициатив в области киберзащиты и противодействие гибридным угрозам.

При этом в декларации не указывались какие-либо сроки реализации обязательств.

«Как бы «коллективный Запад» ни старался вооружать ВСУ и нацеливать украинские власти на продолжение противостояния с Россией, эти попытки обречены на провал» — так официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на декларацию G7.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал тогда, что предоставление подобных гарантий киевскому режиму чревато негативными последствиями и сделает Европу гораздо более опасной на долгие годы.

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В свою очередь, Владимир Путин подчёркивал, что Украина может получить гарантии безопасности, только если при этом будет обеспечена безопасность России.

«Любая страна имеет право на то, чтобы обеспечить свою безопасность, и, конечно, она вправе выбирать тот способ достижения этой цели, который считает для себя наиболее правильным. Есть только одно ограничение — оно связано с тем, что, достигая безопасность одной страны, не должны создаваться угрозы для другой страны», — говорил президент РФ на видео, которое опубликовал журналист телеканала «Россия 1» Павел Зарубин.

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«Не все страны Евросоюза покинул разум»

В Европе ещё остались политики, которые осознают необходимость приостановки поставок оружия киевскому режиму. Такое мнение высказал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Не все страны Евросоюза покинул разум. Некоторые государства всё-таки понимают, что все те документы, которые они пытаются разрабатывать и подписывать с Украиной, — всё это не к миру, а наоборот — к продолжению войны. Мне понятна позиция этих стран. Мы периодически слышим, что они очень критично относятся к той ситуации, которая складывается на Украине с точки зрения поддержки её возможности вести вооружённые действия. Ещё раз подчеркну: не все страны покинул разум. И я надеюсь, что к ним присоединятся и другие государства», — заявил собеседник RT.

В Европе наблюдается «эффект усталости» от конфликта на Украине, но пока открыто заявляют об этом лишь единицы, подчеркнул научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с RT.

По его словам, предоставление каких-либо гарантий безопасности без учёта России — это профанация.

«Вот как без России, которая находится в конфронтации с Западом, дать гарантии? Гарантии безопасности можно дать только по результатам СВО и переговорного процесса. Польша, по сути, является одним из ключевых игроков, который отправляет туда своих наёмников и желает откусить кусок от Украины. Вот как она может предоставить гарантии Украине?» — отметил эксперт.