Узнать больше

Госдеп: гарантии безопасности для Украины коснутся долгосрочных оборонных обязательств

Короткая ссылка
Переговоры США и Украины коснутся долгосрочных обязательств в области обороны.
Госдеп: гарантии безопасности для Украины коснутся долгосрочных оборонных обязательств
  • AP

Такое заявление сделал официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.

«Как говорил президент Джо Байден, другие лидеры G7 и ЕС, а также другие лидеры 12 наций, которые присоединились к нашему заявлению, мы привержены долгосрочным обязательствам перед Украиной в области обороны», — сказал Миллер.

Также он добавил, что Запад поможет Украине в создании инфраструктуры, которая позволит в долгосрочной перспективе «сдержать Россию».

Ранее сообщалось, что в Госдепе подтвердили проведение переговоров между Вашингтоном и Киевом насчёт гарантий безопасности для Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить