Госдеп: гарантии безопасности для Украины коснутся долгосрочных оборонных обязательств
- AP
Такое заявление сделал официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.
«Как говорил президент Джо Байден, другие лидеры G7 и ЕС, а также другие лидеры 12 наций, которые присоединились к нашему заявлению, мы привержены долгосрочным обязательствам перед Украиной в области обороны», — сказал Миллер.
Также он добавил, что Запад поможет Украине в создании инфраструктуры, которая позволит в долгосрочной перспективе «сдержать Россию».
Ранее сообщалось, что в Госдепе подтвердили проведение переговоров между Вашингтоном и Киевом насчёт гарантий безопасности для Украины.