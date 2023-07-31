Госдеп: гарантии безопасности для Украины коснутся долгосрочных оборонных обязательств

Переговоры США и Украины коснутся долгосрочных обязательств в области обороны.

Такое заявление сделал официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.

«Как говорил президент Джо Байден, другие лидеры G7 и ЕС, а также другие лидеры 12 наций, которые присоединились к нашему заявлению, мы привержены долгосрочным обязательствам перед Украиной в области обороны», — сказал Миллер.

Также он добавил, что Запад поможет Украине в создании инфраструктуры, которая позволит в долгосрочной перспективе «сдержать Россию».

Ранее сообщалось, что в Госдепе подтвердили проведение переговоров между Вашингтоном и Киевом насчёт гарантий безопасности для Украины.