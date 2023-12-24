Евродепутат Дейли: Запад принуждает Украину к невыгодным Украине условиям мира
«Всегда неизбежное предательство Запада уже началось. Сейчас, когда десятки тысяч человек погибли, Украину вынуждают к условиям гораздо худшим, чем в апреле 2022 года», — написала она в соцсети Х.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для урегулирования украинского конфликта нужны двое, как в танго, а Украина и её западные кураторы танцуют брейк-данс.
Также Лавров заявил, что Россия до сих пор не видит сигналов Киева и его «хозяев» о готовности к политическому урегулированию.