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Лавров: Россия не видит сигналов о готовности к урегулированию на Украине

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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия до сих пор не видит сигналов Киева и его «хозяев» о готовности к политическому урегулированию.
Лавров: Россия не видит сигналов о готовности к урегулированию на Украине
  • РИА Новости

Об этом глава российского внешнеполитического ведомства сказал в ходе пресс-конференции по итогам заседания СМИД ОБСЕ.

«До сих пор мы не видим каких-либо сигналов ни со стороны Киева, ни со стороны его хозяев о том, что они готовы к какому-либо политическому урегулированию», — отметил министр.

Ранее профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Вашингтон может вынудить Киев сесть за стол переговоров с Москвой.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не отказывалась от мирных переговоров с Украиной.

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