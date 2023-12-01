Лавров: Россия не видит сигналов о готовности к урегулированию на Украине
- РИА Новости
Об этом глава российского внешнеполитического ведомства сказал в ходе пресс-конференции по итогам заседания СМИД ОБСЕ.
«До сих пор мы не видим каких-либо сигналов ни со стороны Киева, ни со стороны его хозяев о том, что они готовы к какому-либо политическому урегулированию», — отметил министр.
Ранее профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Вашингтон может вынудить Киев сесть за стол переговоров с Москвой.
Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не отказывалась от мирных переговоров с Украиной.