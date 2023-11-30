Политолог Миршаймер: США могут заставить Украину начать переговоры с Россией

Профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Вашингтон может вынудить Киев сесть за стол переговоров с Москвой.

«Мы видим, как администрация Байдена маневрирует в отношении Украины, пытаясь положить этому конец», — сказал он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По словам политолога, Владимира Зеленского уже предупреждают о том, что Киев больше не получит оружие в большом количестве и ему следует начать думать о переговорах.

Миршаймер добавил, что поддержка Украины стала ослабевать ещё до обострения конфликта на Ближнем Востоке, а теперь Запад ещё меньше заинтересован в Киеве.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не отказывалась от мирных переговоров с Украиной.