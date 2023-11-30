RT в Telegram
Подпишись

Политолог Миршаймер: США могут заставить Украину начать переговоры с Россией

Короткая ссылка
Профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Вашингтон может вынудить Киев сесть за стол переговоров с Москвой.
Политолог Миршаймер: США могут заставить Украину начать переговоры с Россией
  • Gettyimages.ru

«Мы видим, как администрация Байдена маневрирует в отношении Украины, пытаясь положить этому конец», — сказал он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По словам политолога, Владимира Зеленского уже предупреждают о том, что Киев больше не получит оружие в большом количестве и ему следует начать думать о переговорах.

Миршаймер добавил, что поддержка Украины стала ослабевать ещё до обострения конфликта на Ближнем Востоке, а теперь Запад ещё меньше заинтересован в Киеве.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не отказывалась от мирных переговоров с Украиной.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить