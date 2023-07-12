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FT: гарантии безопасности Киеву включают поставки современной военной техники для ВСУ

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Гарантии безопасности Запада для Киева предусматривают поставки современной военной техники для наземных, воздушных и морских сил Украины, пишет газета Financial Times со ссылкой на декларацию G7.
FT: гарантии безопасности Киеву включают поставки современной военной техники для ВСУ
  • AFP
  • © Odd ANDERSEN

«Страны G7 согласовали рамочное соглашение для предоставления долгосрочных гарантий безопасности Украине», — цитирует РИА Новости материал издания.

Украина в обмен на эти поставки обязуется провести реформы и обеспечить гражданский контроль над военными, говорится в сообщении.

Как ранее отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, предоставление Украине каких-либо гарантий безопасности чрезвычайно ошибочно и очень опасно, они посягают на безопасность России.

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