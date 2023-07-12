Песков: предоставление Украине гарантий безопасности чрезвычайно ошибочно и очень опасно

Предоставление Украине каких-либо гарантий безопасности чрезвычайно ошибочно и очень опасно, они посягают на безопасность России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Предоставление подобных гарантий Киеву чревато негативными последствиями и сделает Европу гораздо более опасной на долгие годы, заявил представитель Кремля.

Как ранее сообщил Sky News, декларация G7 о предоставлении гарантий безопасности Украине, которую могут ратифицировать на полях саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе, предусматривает в том числе выделение военной техники и усиление обмена разведданными.

По информации Reuters, декларацию, в частности, могут подписать Польша и Румыния.