Песков: предоставление Украине гарантий безопасности чрезвычайно ошибочно и очень опасно
- РИА Новости
Предоставление подобных гарантий Киеву чревато негативными последствиями и сделает Европу гораздо более опасной на долгие годы, заявил представитель Кремля.
Как ранее сообщил Sky News, декларация G7 о предоставлении гарантий безопасности Украине, которую могут ратифицировать на полях саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе, предусматривает в том числе выделение военной техники и усиление обмена разведданными.
По информации Reuters, декларацию, в частности, могут подписать Польша и Румыния.