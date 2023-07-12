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Sky News: декларацию G7 о гарантиях Киеву могут ратифицировать на полях саммита НАТО

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Декларация G7 о предоставлении гарантий безопасности Украине, которую могут ратифицировать на полях саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе, предусматривает в том числе выделение военной техники и усиление обмена разведданными.
Sky News: декларацию G7 о гарантиях Киеву могут ратифицировать на полях саммита НАТО
  • AP
  • © Paul Ellis

Об этом информирует телеканал Sky News со ссылкой на канцелярию премьер-министра Великобритании.

По данным телеканала, декларация предусматривает такие пункты, как предоставление Украине большего количества оборонного оборудования, увеличение обмена разведданными, а также расширение программ обучения военнослужащих украинской армии.

Также в декларации прописано развитие промышленного потенциала Украины,

Ранее в британской канцелярии заявили, что на полях саммита НАТО в Вильнюсе G7 согласуют общие принципы гарантий безопасности для Украины.

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