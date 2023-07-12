Sky News: декларацию G7 о гарантиях Киеву могут ратифицировать на полях саммита НАТО
- AP
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Об этом информирует телеканал Sky News со ссылкой на канцелярию премьер-министра Великобритании.
По данным телеканала, декларация предусматривает такие пункты, как предоставление Украине большего количества оборонного оборудования, увеличение обмена разведданными, а также расширение программ обучения военнослужащих украинской армии.
Также в декларации прописано развитие промышленного потенциала Украины,
Ранее в британской канцелярии заявили, что на полях саммита НАТО в Вильнюсе G7 согласуют общие принципы гарантий безопасности для Украины.