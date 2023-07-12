Sky News: декларацию G7 о гарантиях Киеву могут ратифицировать на полях саммита НАТО

Декларация G7 о предоставлении гарантий безопасности Украине, которую могут ратифицировать на полях саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе, предусматривает в том числе выделение военной техники и усиление обмена разведданными.

AP

© Paul Ellis