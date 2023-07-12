Британская канцелярия: G7 12 июля согласует общие принципы гарантий безопасности Украине
«Существенные международные общие принципы по обеспечению долгосрочных мер безопасности для Украины, как ожидается, будут согласованы партнёрами по G7 на полях саммита НАТО сегодня», — приводит ТАСС сообщение.
Совместная декларация должна определить, как союзные страны будут поддерживать Украину в ближайшие годы.
Как заявил на саммите в Вильнюсе генсек НАТО Йенс Столтенберг, если Украина не победит в противостоянии с Россией, то вопрос о её членстве потеряет актуальность.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба потребовал от военного блока не держать Украину в подвешенном состоянии, когда речь идёт о присоединении страны к НАТО.