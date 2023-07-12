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Британская канцелярия: G7 12 июля согласует общие принципы гарантий безопасности Украине

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На полях саммита НАТО в Вильнюсе G7 согласует общие принципы гарантий безопасности для Украины, сообщает британская канцелярия.

«Существенные международные общие принципы по обеспечению долгосрочных мер безопасности для Украины, как ожидается, будут согласованы партнёрами по G7 на полях саммита НАТО сегодня», — приводит ТАСС сообщение.

Совместная декларация должна определить, как союзные страны будут поддерживать Украину в ближайшие годы.

Как заявил на саммите в Вильнюсе генсек НАТО Йенс Столтенберг, если Украина не победит в противостоянии с Россией, то вопрос о её членстве потеряет актуальность.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба потребовал от военного блока не держать Украину в подвешенном состоянии, когда речь идёт о присоединении страны к НАТО.

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