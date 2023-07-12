Reuters: декларацию G7 о гарантиях безопасности Украине могут подписать Польша и Румыния

Декларацию G7 о предоставлении гарантий безопасности для Украины могут также подписать Польша и Румыния, информирует агентство Reuters со ссылкой на источники.

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