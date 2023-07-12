Reuters: декларацию G7 о гарантиях безопасности Украине могут подписать Польша и Румыния
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«Такие страны, как Польша и Румыния, также, вероятно, подпишут в среду (декларацию. — RT)», — говорится в публикации.
Ранее телеканал Sky News сообщил, что декларацию G7 о гарантиях Киеву могут ратифицировать на полях саммита НАТО.
Декларация предусматривает такие пункты, как предоставление Украине большего количества оборонного оборудования, увеличение обмена разведданными, а также расширение программ обучения военнослужащих украинской армии.
Также в декларации прописано развитие промышленного потенциала Украины.