Захарова об итогах саммита НАТО: старания Запада вооружать Украину обречены на провал
- РИА Новости
Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова.
Её ответы на вопросы журнала «Международная жизнь» опубликованы на сайте издания.
«Как бы «коллективный Запад» ни старался вооружать ВСУ и нацеливать украинские власти на продолжение противостояния с Россией, эти попытки обречены на провал», — отметила она.
Захарова подчеркнула, что все задачи СВО по денацификации и демилитаризации киевского режима будут непременно реализованы.
Президент России Владимир Путин заявил, что ВС России с 4 июня уничтожили 311 танков ВСУ, минимум треть военной техники западного производства.
Он отметил, что иностранные танки горят лучше, чем бронетехника советского производства.