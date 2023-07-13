Захарова об итогах саммита НАТО: старания Запада вооружать Украину обречены на провал

Попытки Запада вооружать Киев и нацеливать Украину на продолжение противостояния с Россией обречены на провал.

Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Её ответы на вопросы журнала «Международная жизнь» опубликованы на сайте издания.

«Как бы «коллективный Запад» ни старался вооружать ВСУ и нацеливать украинские власти на продолжение противостояния с Россией, эти попытки обречены на провал», — отметила она.

Захарова подчеркнула, что все задачи СВО по денацификации и демилитаризации киевского режима будут непременно реализованы.

Президент России Владимир Путин заявил, что ВС России с 4 июня уничтожили 311 танков ВСУ, минимум треть военной техники западного производства.

Он отметил, что иностранные танки горят лучше, чем бронетехника советского производства.