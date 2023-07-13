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Захарова об итогах саммита НАТО: старания Запада вооружать Украину обречены на провал

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Попытки Запада вооружать Киев и нацеливать Украину на продолжение противостояния с Россией обречены на провал.
Захарова об итогах саммита НАТО: старания Запада вооружать Украину обречены на провал
  • РИА Новости

Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Её ответы на вопросы журнала «Международная жизнь» опубликованы на сайте издания.

«Как бы «коллективный Запад» ни старался вооружать ВСУ и нацеливать украинские власти на продолжение противостояния с Россией, эти попытки обречены на провал», — отметила она.

Захарова подчеркнула, что все задачи СВО по денацификации и демилитаризации киевского режима будут непременно реализованы.

Президент России Владимир Путин заявил, что ВС России с 4 июня уничтожили 311 танков ВСУ, минимум треть военной техники западного производства.

Он отметил, что иностранные танки горят лучше, чем бронетехника советского производства.

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