ВС России с 4 июня уничтожили 311 танков ВСУ, минимум треть военной техники западного производства, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

«Только с 4 июня до вчерашнего вечера танков уничтожено 311 единиц», — отметил он.

По словам Путина, из них значительная часть, одна треть, как минимум, — техника западного производства, в том числе и Leopard.

Президент отметил, что иностранные танки горят лучше, чем бронетехника советского производства.

Кроме того, он подчеркнул, что поставляемые Киеву ракеты наносят ущерб России, но ничего критического в зоне СВО не происходит.