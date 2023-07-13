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Путин: с 4 июня Россия уничтожила 311 танков ВС Украины

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ВС России с 4 июня уничтожили 311 танков ВСУ, минимум треть военной техники западного производства, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».
Путин: с 4 июня Россия уничтожила 311 танков ВС Украины
  • РИА Новости

«Только с 4 июня до вчерашнего вечера танков уничтожено 311 единиц», — отметил он.

По словам Путина, из них значительная часть, одна треть, как минимум, — техника западного производства, в том числе и Leopard.

Президент отметил, что иностранные танки горят лучше, чем бронетехника советского производства.

Кроме того, он подчеркнул, что поставляемые Киеву ракеты наносят ущерб России, но ничего критического в зоне СВО не происходит.

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