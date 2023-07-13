Путин: с 4 июня Россия уничтожила 311 танков ВС Украины
- РИА Новости
«Только с 4 июня до вчерашнего вечера танков уничтожено 311 единиц», — отметил он.
По словам Путина, из них значительная часть, одна треть, как минимум, — техника западного производства, в том числе и Leopard.
Президент отметил, что иностранные танки горят лучше, чем бронетехника советского производства.
Кроме того, он подчеркнул, что поставляемые Киеву ракеты наносят ущерб России, но ничего критического в зоне СВО не происходит.