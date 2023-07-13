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Путин: поставляемые Киеву ракеты наносят ущерб России, но ничего критического

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Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» заявил, что поставляемые Украине ракеты наносят ущерб России, но ничего критического в зоне боевых действий не происходит.
Путин: поставляемые Киеву ракеты наносят ущерб России, но ничего критического
  • РИА Новости

Он отметил, что Россия видит, сколько надежд возлагалось на поставку Киеву ракет дальнего радиуса действия.

«Да, они (поставленные ракеты. — RT) ущерб наносят, но ничего критического в зоне боевых действий не происходит с использованием этих ракет», — подчеркнул Путин.

11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинские вооружённые силы с 4 июня в рамках так называемого контрнаступления потеряли более 26 тыс. военных и 3 тыс. единиц вооружения.

По его словам, высокоточные удары российских военных снижают наступательный потенциал Вооружённых сил Украины.

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