Путин: поставляемые Киеву ракеты наносят ущерб России, но ничего критического

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» заявил, что поставляемые Украине ракеты наносят ущерб России, но ничего критического в зоне боевых действий не происходит.

Он отметил, что Россия видит, сколько надежд возлагалось на поставку Киеву ракет дальнего радиуса действия.

«Да, они (поставленные ракеты. — RT) ущерб наносят, но ничего критического в зоне боевых действий не происходит с использованием этих ракет», — подчеркнул Путин.

11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинские вооружённые силы с 4 июня в рамках так называемого контрнаступления потеряли более 26 тыс. военных и 3 тыс. единиц вооружения.

По его словам, высокоточные удары российских военных снижают наступательный потенциал Вооружённых сил Украины.