Шойгу: высокоточные удары российских военных снижают наступательный потенциал ВСУ

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что высокоточные удары российских военных снижают наступательный потенциал Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Об этом Шойгу сказал на встрече с журналистами.

«Мы продолжаем наносить эффективные удары высокоточным оружием большой дальности по резервам ВСУ и поступающей с Запада военной технике, существенно снижая наступательный потенциал противника», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что российские войска за минувшие сутки отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении, противник понёс потери до 250 военнослужащих.

Также стало известно, что средства ПВО в Херсонской области сбили два украинских самолёта Су-25.