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Шойгу: высокоточные удары российских военных снижают наступательный потенциал ВСУ

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что высокоточные удары российских военных снижают наступательный потенциал Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Шойгу: высокоточные удары российских военных снижают наступательный потенциал ВСУ
  • Gettyimages.ru

Об этом Шойгу сказал на встрече с журналистами.

«Мы продолжаем наносить эффективные удары высокоточным оружием большой дальности по резервам ВСУ и поступающей с Запада военной технике, существенно снижая наступательный потенциал противника», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что российские войска за минувшие сутки отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении, противник понёс потери до 250 военнослужащих.

Также стало известно, что средства ПВО в Херсонской области сбили два украинских самолёта Су-25.

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