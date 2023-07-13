Путин: иностранные танки горят лучше, чем бронетехника советского производства

Российский президент Владимир Путин отметил, что иностранные танки горят лучше, чем бронетехника советского производства.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

«А горят они так же, как все остальные. Даже лучше, чем остальные, советского производства известные Т-72», — заявил Путин.

Также российский лидер выразил уверенность, что вступление Киева в НАТО не повысит безопасность самой Украины.

Кроме того, он подчеркнул, что поставляемые Киеву ракеты наносят ущерб России, но ничего критического в зоне СВО не происходит.