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Путин: иностранные танки горят лучше, чем бронетехника советского производства

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Российский президент Владимир Путин отметил, что иностранные танки горят лучше, чем бронетехника советского производства.
Путин: иностранные танки горят лучше, чем бронетехника советского производства
  • РИА Новости

Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

«А горят они так же, как все остальные. Даже лучше, чем остальные, советского производства известные Т-72», — заявил Путин.

Также российский лидер выразил уверенность, что вступление Киева в НАТО не повысит безопасность самой Украины.

Кроме того, он подчеркнул, что поставляемые Киеву ракеты наносят ущерб России, но ничего критического в зоне СВО не происходит.

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