Франция производит за год столько снарядов натовского калибра 155 мм, сколько Украина тратит в течение трёх-четырёх дней.

С таким заявлением, как информирует РИА Новости, выступил глава комиссии сената Франции по иностранным делам, обороне и вооружённым силам Седрик Перрен.

По его словам, ВСУ ежедневно выпускают 5—8 тыс. снарядов этого калибра.

Франция же, как отметил Перрен, выпускает 20 тыс. подобных снарядов.

Ранее в Newsweek заявили, что оружие Запада не обеспечило эффективное контрнаступление ВСУ.

Также министр обороны Франции Себастьян Лекорню отметил, что контрнаступление ВСУ не принесло ожидаемых результатов.