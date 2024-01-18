Сенат: ВСУ тратят за три дня столько снарядов, сколько Франция производит за год
С таким заявлением, как информирует РИА Новости, выступил глава комиссии сената Франции по иностранным делам, обороне и вооружённым силам Седрик Перрен.
По его словам, ВСУ ежедневно выпускают 5—8 тыс. снарядов этого калибра.
Франция же, как отметил Перрен, выпускает 20 тыс. подобных снарядов.
Ранее в Newsweek заявили, что оружие Запада не обеспечило эффективное контрнаступление ВСУ.
Также министр обороны Франции Себастьян Лекорню отметил, что контрнаступление ВСУ не принесло ожидаемых результатов.