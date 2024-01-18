Оружие производства НАТО не помогло украинским войскам провести успешное контрнаступление на фронте, отметили экс-глава миссии посольства США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл и бывший советник американского Центрального командования Майкл Гфеллер.

«Чудо-оружие НАТО, такое как HIMARS и танки Leopard, не смогли обеспечить эффективное украинское контрнаступление», — приводит издание Newsweek мнение обозревателей.

Также в материале говорится, что введённые Западом экономические санкции против России не смогли изменить ситуацию на Украине. При этом подчёркивается, что Москва одержала победу над режимом санкций, использовав «золото, зерно, нефть и друзей» а у Киева отмечается дефицит людей, денег, снарядов и времени.

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что контрнаступление ВСУ не принесло ожидаемых результатов на фронте.