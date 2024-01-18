«Имиджевый ход»: почему Макрон заявил о новой поставке ракет SCALP и других вооружений на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал визит на Украину в феврале и выделение ей нового пакета военной помощи, включающего в том числе порядка 40 ракет дальнего действия SCALP. Объявляя об этом, Макрон подчеркнул, что военное производство Франции позволит Парижу поставлять киевскому режиму «гораздо больше техники». По мнению экспертов, новыми поставками оружия власти Франции хотят продемонстрировать приверженность поддержке киевского режима и «раскрутить мощность» французского ВПК. Однако экспортные амбиции Парижа могут столкнуться с коммерческими интересами США, которые на европейские деньги производят оружие для Киева с той же целью — развивать свою оборонную промышленность.

Французский лидер Эммануэль Макрон объявил во время пресс-конференции о предстоящем в феврале визите на Украину и выделении Киеву нового пакета военной помощи, который включает ракеты дальнего действия SCALP.

«Мы будем осуществлять новые поставки: около 40 ракет SCALP и несколько сотен бомб, которых ожидают наши украинские друзья… Мы также развили производство, которое позволит нам поставлять нашим украинским партнёрам гораздо больше техники, в частности САУ Caesar, которые они с нетерпением ждут и в которых так нуждаются. В общем, мы собираемся продолжать помогать Украине в её потребностях в подготовке к обороне линии фронта и защите своего неба», — заявил Макрон, подчеркнув, что поставки упомянутых им боеприпасов вскоре «уже начнутся».

Стоит отметить, что передать Киеву ракеты SCALP Макрон обещал ещё полгода назад, выступая перед июльским саммитом НАТО в Вильнюсе. Как уточнило тогда агентство Reuters со ссылкой на источники, речь шла в общей сложности о 50 таких ракетах дальнего действия. В Москве осудили планы Парижа, однако подчеркнули, что российские военные успешно справятся и с угрозами от SCALP с радиусом действия свыше 250 км.

«Этот образец вооружения является французским вариантом британских крылатых ракет Storm Shadow, успешно сбиваемых российскими средствами ПВО и уже находящихся на изучении у специалистов российского ОПК. Несмотря на очевидную способность России противостоять этой угрозе, подобные действия французских властей являются очередным и осознанным шагом к эскалации украинского конфликта», — заявила в интервью журналу «Международная жизнь» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Несмотря на то что AFP со ссылкой на военный источник ещё в июле 2023 года сообщило, что первые французские дальнобойные ракеты SCALP уже находятся на территории Украины, их получение Киев подтвердил только в августе.

Позднее Минобороны РФ впервые опубликовало информацию о перехвате четырёх ракет SCALP средствами противовоздушной обороны ВС РФ.

«Средствами противовоздушной обороны перехвачены четыре крылатые ракеты большой дальности SCALP-EG производства Франции и два реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган», — говорилось в сводке министерства от 16 августа.

«Удобный плацдарм для наращивания ВПК»

Как отметил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк, решение Макрона поставить 40 ракет дальнего действия SCALP является в первую очередь «имиджевым ходом».

«Франция в лице Макрона хочет продемонстрировать, что не только Германия и США являются спонсорами нацистского режима на Украине, но и то, что он держится ещё и за счёт французского вооружения. Кроме того, очень важный момент заключается в том, что у Парижа есть большие экспортные возможности, хотя среди членов НАТО основными экспортёрами оружия являются США», — сказал Данюк в комментарии RT.

По словам эксперта, при помощи государственного оборонного заказа вооружений для Киева Париж надеется «раскрутить мощность своего ВПК».

«Конечно, для Франции украинский конфликт — очень удобный плацдарм для наращивания своего военно-промышленного комплекса, учитывая, что сейчас резко снизился интерес к французскому оружию в Африке. Франция, как и другие страны Запада, передаёт новые виды вооружений на Украину, используя её как некий экспериментальный полигон. Таким образом производители вооружений получают ещё и обратную связь, для того чтобы модернизировать определённые установки», — заметил он.

С другой стороны, по словам аналитика, экспортные амбиции Парижа могут столкнуться с коммерческими интересами США.

«Соединённым Штатам вряд ли понравится, что какая-то другая страна будет точно так же, как они, наживаться на украинском конфликте и наращивать военное производство, составляя серьёзную конкуренцию США на оружейном рынке. Вашингтон сейчас вполне устраивает его позиция монополиста по производству оружия для киевского режима на европейские деньги», — считает Данюк.

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко напомнил, что Франция всегда соперничала с США на рынке вооружений.

«Соединённые Штаты не заинтересованы в расширении представительства Франции на рынке вооружений, американские власти сами пытаются загрузить свою военную промышленность госзаказами. Вашингтон в этой сфере не считается с Парижем. Стоит вспомнить хотя бы нашумевший скандал с денонсацией договора Австралии, заказавшей французские атомные подводные лодки. После того как Вашингтон пообещал Канберре помочь построить субмарины с использованием своих технологий в рамках оборонного альянса AUKUS, Австралия отказалась от заказа, сделанного французам», — напомнил эксперт в беседе с RT.

«Попытка идти по пути США»

Аналитики также считают, что попытки Франции нарастить свой военно-промышленный комплекс за счёт поставок на Украину нового оружия укладываются и в планы Парижа, о которых в ноябре 2023 года объявил министр вооружённых сил Франции Себастьен Лекорню в эфире телеканала LCI. По словам чиновника, французские власти хотят отказаться от передачи Киеву вооружений из своих арсеналов и рассчитывают заставить украинский режим покупать новое оружие у предприятий во Франции за счёт средств из специального общеевропейского фонда поддержки Украины, в который из бюджета Франции передано €200 млн. Согласно намерениям Парижа, эти деньги из фонда Киев сможет потратить на закупку новых вооружений, но только у французских поставщиков.

Как пояснил Владимир Оленченко, в данном случае власти Франции просто не хотят, чтобы деньги их налогоплательщиков «уходили из экономики республики».

«В Париже пытаются сделать так, чтобы эти средства оставались во Франции, раз уж она оказалась втянутой в эту историю вокруг украинского конфликта. Это попытка идти по пути США, которые выделяют деньги на нужды ВСУ, но преимущественно эти средства остаются в Штатах и идут на развитие оборонно-промышленного комплекса США. Ведь не зря обязательное условие у Вашингтона — это закупка американских вооружений. То же самое пытается сделать и Париж. Другое дело, что у Франции нет таких ресурсов, как у США, для наращивания своего ВПК», — сказал аналитик.

Вместе с тем, как пояснил военный эксперт Олег Шаландин, французский ВПК не может одномоментно перестроиться на увеличенный выпуск продукции военного назначения.

«Франции нужно будет как минимум полтора-два года для раскрутки военно-промышленного комплекса. Это при условии, что ситуация в экономике скоро нормализуется. Но на это надежды почти нет. Парижу хочется во всеуслышание и с салютами заявить, что он будет за счёт накачивания киевского режима собственным оружием наращивать свой ВПК, однако это будет не так-то просто сделать — нынешние заявления Макрона не соотносятся с реальностью», — сказал аналитик в разговоре с RT.

По мнению Шаландина, у президента Франции могут возникнуть сложности и с тем, что попытки нарастить мощность ВПК за счёт активизации поставок оружия Киеву будут негативно восприняты значительной частью французского сообщества.

«Это наверняка вызовет внутри Франции недовольство многих граждан. На фоне экономического кризиса в стране среди населения серьёзно стоит вопрос о прекращении финансирования и снабжения ВСУ. И Макрон, скорее всего, вскоре вынужден будет отказаться от идей по наращиванию производства оружия за счёт новых поставок Киеву», — заключил эксперт.