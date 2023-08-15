ПВО России перехватили четыре крылатые ракеты SCALP, поставленные ВСУ из Франции
- РИА Новости
«Средствами противовоздушной обороны перехвачены четыре крылатые ракеты большой дальности SCALP-EG производства Франции и два реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган», — говорится в сводке министерства.
6 августа украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получила от Франции ракеты SCALP.
Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Франция намерена поставить ВСУ в общей сложности 50 таких ракет.