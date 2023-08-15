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ПВО России перехватили четыре крылатые ракеты SCALP, поставленные ВСУ из Франции

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Российские военные перехватили четыре крылатые ракеты большой дальности SCALP, поставленные Украине Францией. О таком перехвате Минобороны России сообщило впервые.
ПВО России перехватили четыре крылатые ракеты SCALP, поставленные ВСУ из Франции
  • РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны перехвачены четыре крылатые ракеты большой дальности SCALP-EG производства Франции и два реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган», — говорится в сводке министерства.

6 августа украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получила от Франции ракеты SCALP.

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Франция намерена поставить ВСУ в общей сложности 50 таких ракет.

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