ПВО России перехватили четыре крылатые ракеты SCALP, поставленные ВСУ из Франции

Российские военные перехватили четыре крылатые ракеты большой дальности SCALP, поставленные Украине Францией. О таком перехвате Минобороны России сообщило впервые.

«Средствами противовоздушной обороны перехвачены четыре крылатые ракеты большой дальности SCALP-EG производства Франции и два реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган», — говорится в сводке министерства.

6 августа украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получила от Франции ракеты SCALP.

Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Франция намерена поставить ВСУ в общей сложности 50 таких ракет.