Лекорню: Украина приобрела ещё шесть гаубиц CAESAR

Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что украинские власти приобрели ещё шесть гаубиц CAESAR.

Он рассказал, что Париж ставит перед собой цель произвести 78 гаубиц в текущем году и желает, чтобы союзники приняли участие в этом.

«Сама Украина готова вложить немного своих средств: она только что приобрела на собственные средства шесть CAESAR, чтобы положить начало инициативе», — цитирует министра издание Parisien.

Лекорню добавил, что в первой половине 2024 года начнутся поставки на Украину обещанных 40 ракет Scalp, которые были адаптированы для запуска с украинских самолётов.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что собирается приехать в Киев в феврале, чтобы обсудить поставки оружия.