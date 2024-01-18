RT в Telegram
Подпишись

Лекорню: Украина приобрела ещё шесть гаубиц CAESAR

Короткая ссылка
Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что украинские власти приобрели ещё шесть гаубиц CAESAR.

Он рассказал, что Париж ставит перед собой цель произвести 78 гаубиц в текущем году и желает, чтобы союзники приняли участие в этом.

«Сама Украина готова вложить немного своих средств: она только что приобрела на собственные средства шесть CAESAR, чтобы положить начало инициативе», — цитирует министра издание Parisien.

Лекорню добавил, что в первой половине 2024 года начнутся поставки на Украину обещанных 40 ракет Scalp, которые были адаптированы для запуска с украинских самолётов.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что собирается приехать в Киев в феврале, чтобы обсудить поставки оружия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить